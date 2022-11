Bakel: wel vluchtelingen, maar minder en ook op andere plekken in de gemeente

Een congres voor groentehan­de­la­ren in 1960, wie was erbij en waar was het?

EINDHOVEN - In april 1960 zat de zaal vol voor een congres voor groentehandelaren. Waar de foto gemaakt is, is onbekend. Wellicht hebben lezers het antwoord. Want waarom werd het congres georganiseerd en wie was er allemaal bij? Reacties kunnen naar d.hoekstra@ed.nl

20 november