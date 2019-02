Bakels echtpaar trouwt na 61 jaar opnieuw in de onecht

Onder de koperen klanken van (Is This The Way To) Amarillo zoekt kapel 't Is Deeger Wa hun weg naar het appartement van Toon en Diena Bouwmans. Vanuit de gemeenschapsruimte gaat het twee smalle trappen omhoog, de grotetromspeler pakt de lift. Ook Prins Teun d'n Uurste en zijn gevolg van De Pierewaaiers klimmen mee.