Bakels Genot geniet al van in te nemen centrale plek: nu de Bakelnaren nog

BAKEL - Benieuwd naar wat Bakels Genot straks allemaal te bieden heeft in het pand waar nu nog jongerencentrum Fuse gevestigd is? Dat vraagt dan om flink wat geduld nog. Want de nieuwe eigenaren krijgen de sleutel van het gebouw aan Dorpsstraat pas op 1 januari 2022.

,,Tot die tijd gaan we door met het verder uitwerken en verfijnen van onze plannen”, zegt Sven Somers namens VOF Bakels Genot. Dat is een samengaan van de drie brouwers van de Bakelse brouwerij Holevoort met ijssalon De Gebroeders.

Dinsdag werd bekend dat het Gemert-Bakelse college van B en W het Fuse-gebouw voor een bedrag van 565.000 euro gegund heeft aan wat in eerste instantie de Smaak van Bakel heette. Maar het moet nu bekend worden als Bakels Genot.

Unieke plek

,,Een gouden kans, een eenmalige mogelijkheid om op een unieke plek in het centrum van Bakel een flinke stap voorwaarts te zetten", omschrijft Somers de overname van het Fuse-gebouw en de samenwerking met De Gebroeders. ,,Een betere plek is er in Bakel niet, zeker niet nu het dorpscentrum helemaal vernieuwd wordt.”

Brouwerij Holevoort ging eind 2017 van start aan de gelijknamige straat aan de zuidkant van het dorp. Naast Somers bestaat het team uit Maarten Manders en Rick Swinkels. De vierde brouwer van het eerste uur, Jozef Sleegers, is inmiddels afgehaakt.

Volledig scherm Het pand waarin jongerencentrum Fuse kan blijven zitten maar wel nieuwe medegebruikers krijgt. © Rene Manders/DCI Media

De Bakelse brouwerij maakte al snel naam met smaakvolle biertjes zoals de populaire Holevoort Tripel. Inmiddels is de capaciteit uitgebouwd tot 50.000 liter per jaar en worden er in Bakel ook tal van andere lokale, ambachtelijke biertjes uit de gehele regio gebrouwen.

Grote lijnen

,,We hebben er een proeflokaal en we verzorgen rondleidingen in de brouwerij waar veel belangstelling voor is", vertel Somers. ,,Natuurlijk hadden we wel in grote lijnen onze toekomstplannen uitgestippeld. Maar soms komen er onverwacht dingen op je pad die alles een andere wending geven en zaken in een stroomversnelling brengen. De plotselinge beschikbaarheid van het gebouw van de Fuse is er daar een van. Dit biedt onverwachte mogelijkheden.”

De bedoeling is dat er in het ene deel van het gebouw aan de Dorpsstraat een proeflokaal voor Holevoort komt, en dat in het andere deel ijssalon De Gebroeders zijn intrek neemt, en het assortiment uitbreidt met lunchgerechten, pannenkoeken en patisserieën. Maar beiden wel onder één noemer; Bakels Genot.

,,We bieden straks vooral lokale producten, zo is het plan”, blikt Somers vooruit. ,We zien onszelf ook niet als een concurrent voor de bestaande horeca maar als een aanvulling daarop. We zijn er straks voor en door Bakel, we geloven in de kracht van samenwerking. Dat klinkt misschien idealistisch, maar de resultaten worden er alleen maar beter door.”