Bakels prentenboek met boodschap: buiten de lijntjes

Iente Verheijen schildert alleen wat ze leuk vindt

8 oktober SOMEREN -EIND - ,,Mijn man zag waarschijnlijk mijn talent, want van hem kreeg ik een schildersezel”, zegt Iente Verheijen uit Someren-Heide. Zij exposeert momenteel in MFA De Einder in Someren-Eind. ,,Later heb ik een grote klok gekregen voor in mijn atelier: ik was zo druk met schilderen dat ik vergat om het eten klaar te maken”, geeft ze de reden aan.”