Bakelse brouwers van Holevoort passen hun plannen toch nog aan

Het is mooi geweest na dertig jaar voor Vrouwen­band Onvermeide­lijk

DE MORTEL - ,,We hebben veel beleefd en al ons lief en leed gedeeld. We delen veel herinneringen en we hebben veel hoogtepunten gehad. Maar nu is het mooi geweest.” Dat zegt Els van den Elzen van Vrouwenband Onvermeidelijk. De vijftien leden van het orkest uit De Mortel gaan na dertig jaar stoppen met muziek maken. En corona is niet de reden! ,,Nee, we hebben het er twee jaar geleden al over gehad om met het dertigjarig jubileum te stoppen.”

7 februari