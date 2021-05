Bakelse kerk aan het water en in het groen

Daarmee geeft hij het officiële startsein voor de ingrijpende opknapbeurt die het plein voor de kerk, het St. Wilbertsplein, de komende maanden ondergaat.

Claassen staat daarbij in het gele zand. Een deel van klinkers die jarenlang het plein gesierd hebben - of volgens sommigen ontsierd hebben - zijn door aannemer Adriaans al verwijderd. Juist op de plek waar de wethouder staat komt een waterelement. Zo'n twee meter breed, en enkele tientallen meters lang. Precies tussen Dorpsstraat en de Bernhardstraat in. Met daarnaast een wandelpad en een flink grasveld.

Levendiger en gezelliger

Dat waterelement is een belangrijk onderdeel van het plan dat Otten en Langenberg gemaakt hebben om het centrum van Bakel een stuk levendiger en gezelliger te maken, weer wat smoel te geven. ,,Die waterpartij symboliseert als het ware de Peelrandbreuk die door dit deel van Oost-Brabant loopt en er voor zorgt dat er op verschillende plekken, zoals in Handel, grondwater opborrelt”, legt Otten geduldig uit. ,,En de kerk lag hier heel vroeger ook in het groen. Bovendien kwamen er vroeger tal van wandelpaden op dit plein uit.”

Het was een flinke uitdaging voor beide mannen om een plan te maken waarbij het volledig versteende Wilbertsplein wordt omgeturnd in een plein dat sfeer en gezelligheid uitstraalt. ,,Alles wat er rondom de historische Willibrorduskerk stond is in de loop der jaren gesloopt. De kroeg, het klooster, het gemeentehuis", somt Otten op. ,,De focus lag decennia lang op het plein als parkeerplaats.”

Dagjesmensen

Maar die tijd is achterhaald, constateert de architect droogjes. ,,Nu komen hier jaarlijks tienduizenden fietsers voorbij, dagjesmensen en toeristen. Die rijden nu vrijwel allemaal door. Als we er hier een gezellig plein van weten te maken, speels, met water en groen en met aandacht voor de rijke historie van Bakel, dan stoppen die mensen en gaan ze op hun gemak eens lekker op terras zitten. Dát proberen we met dit plan te bereiken.”

Quote Hier in Zuid­oost-Bra­bant is het toch net allemaal wat gezelliger Harvey Otten, Architect

Otten, Gemertenaar van geboorte, vertrok na een studie aan de TU/e eind jaren negentig naar Amsterdam. Net als zijn voormalige studiegenoot Langenberg werkt ook hij voornamelijk in de Randstad. De vraag hoe het is om nu eens in de omgeving van zijn geboortegrond aan de slag te zijn, tovert een brede lach op zijn gezicht. ,,Het is hier toch allemaal net wat gezelliger", klinkt het vrolijk.

De Stem van Bakel

Overigens hebben beiden het plan in nauwe samenwerking gemaakt met het dorpsoverleg De Stem van Bakel. De opknapbeurt van het Wilbertsplein is onderdeel van het centrumplan van Bakel dat De Stem enkele jaren geleden in samenspraak met de dorpsbewoners heeft opgesteld.

Op basis van dat plan kreeg onlangs de rotonde bij de Gemertseweg al een facelift. Ook de Dorpsstraat wordt nog opgeknapt, dat gebeurt later dit jaar. Sluitstuk is de bouw van een nieuwe Huiskamer voor Bakel (kosten: 4,2 miljoen) op de hoek van de Viltstraat en de Dorpsstraat, mogelijk al volgend jaar.

Volledig scherm Wethouder Bart Claassen (rechts) en Dennis Kerkhof van De Stem van Bakel geven de aftrap voor de renovatie van het Wilbertsplein in Bakel. © Sem Wijnhoven/DCI Media