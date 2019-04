‘Bakery expert’ Frans van Eijk uit Someren-Eind leert de wereld bakken

SOMEREN-EIND - Frans van Eijk uit Someren-Eind had na 41 jaar nog geen genoeg van het bakkersvak. Hij heeft daarna 25 jaar als vrijwilliger in ontwikke-lingslanden zijn kennis gedeeld en wil daar nog mee doorgaan tot hij 80 is.

‘Vroeger was de bakkerij mijn werk, nu is het mijn hobby.” Frans van Eijk(73) uit Someren-Eind heeft 41 jaar in de bakkerij aan de Boerenkamplaan gewerkt en is daarna als vrijwilliger aan de slag gegaan om mensen in ontwikkelingslanden het vak te leren. Zijn twee neven namen 25 jaar geleden de bakkerij over en Van Eijk meldde zich aan bij de Stichting PUM in Den Haag, een organisatie die senior experts uitzendt om in landen die in ontwikkeling zijn hun kennis uit te dragen.

In 1996 werd hij als Bakery expert naar Kremennaya in de Oekraïne gestuurd, nu is hij net terug uit Nepal. Zijn zestigste uitzending (naar in totaal 23 landen) is tevens zijn laatste. ,,Bij PUM is de leeftijdsgrens 72 jaar.”

Geduld

Het begint met vertrouwen winnen, weet Van Eijk. ,,En het moeilijkste is de receptuur van de producten. Met een andere verhouding van meel, water en suiker zijn hun producten lekkerder én gezonder. Maar vaak halen de bakkers dan hun schouders op. Geduld is heel belangrijk, het duurt ooit lang voordat ze het doorhebben.”

En dan zijn er nog de ‘Afrikaanse toestanden’ waarmee hij te maken kreeg in een achterland waar nauwelijks stroom was. ,,De oven werd met hout gestookt en verder werd alles met de hand gedaan. De bakkers daar openden met een zaklamp in de mond de bakoven om te zien hoe ver de producten waren.”

Taalproblemen maken het werk ook lastiger, al is er vaak een tolk die het Engels van van Eijk vertaalt. ,,Maar die tolk is meestal een student die wel de taal kent maar geen verstand heeft van bakken. En dat is vaak niet handig.”

Op zijn verjaardag was Van Eijk in Oeganda waar hij een groepje vrouwen leerde bakken. ,,Zij verrasten mij met een zelfgebakken taart en zongen een ‘Lang zal je leven’ in hun eigen taal.”