Bakkers gezocht: gebrek aan nieuwe aanwas bedreigt de bakkerij

Het is pikkedonker, deze woensdagnacht iets na 4.00 uur. De Boerenkamplaan in Someren is uitgestorven. Alleen bij bakkerij Van Eijk brandt licht. Terwijl de rest van de wereld slaapt, wordt hier gewerkt. Bakker Laurens van Eijk opent de poort. De verslaggever is bijna tien minuten te laat. Hij grinnikt: ,,Had je je verslapen?’’



Hij was nooit van plan om bakker te worden. Bij zijn vader en oom had hij gezien hoe zwaar het bakkersleven is. Kneden, bakken, walsen, draaien, en dat midden in de nacht. Hij ging stagelopen bij een boekhandel op een kantoor, waar hij de administratie deed. ,,Ik mocht gewoon om 9.00 uur beginnen, maar het was niks voor mij. Ik miste de bakkerij. Brood leeft, het is een magisch proces.’’



Samen met zijn broer Denis nam Van Eijk de bakkerij over van de vorige generatie. Dag na dag staat hij midden in de nacht op, hij is niet anders gewend.



In de productieruimte staan karren vol ongebakken brood, wachtend op de oven. Het deeg wordt nauwkeurig afgewogen. Achterin de zaak staan twee grote ketels met enorme gardes die het deeg kneden. De deegmachines zijn al 35 jaar het domein van Fred van de Kerkhof (55). Al die tijd werkt hij bij deze bakkerij in Someren. Van de Kerkhof heeft, zo zegt hij het zelf, gist door zijn aderen stromen.