Bakwedstrijd; Gemert zoekt de beste bakker

GEMERT - Wat doe je als je keukenpersoneel zich verveelt? Een bakwedstrijd houden. Maar niet alleen intern; heel Gemert kan meedoen aan Ghemert bakt. Welke ziet er het lekkerste uit, is het mooiste gemaakt en smaakt het beste? Daar wordt allemaal naar gekeken bij de Ghemert bakt-wedstrijd die zondag 24 januari van start gaat in Gemert.

Ghemert bakt is een bakwedstrijd waar iedereen aan kan meedoen. Per week is er een andere opdracht. Voor zondag zijn dat cupcakes. De bedoeling is dat amateurbakkers tien cupcakes bakken en de mooiste drie naar de Heeren van Ghemert brengen. De overige zeven kunnen ze weggeven aan iemand die het verdient. ,,Daarmee kunnen ze dan iemand een hart onder de riem steken en snijdt het mes aan twee kanten”, vertelt Willem Geerts van restaurant de Heeren van Ghemert, die de bakwedstrijd met Café Gij & Ik organiseert.

Personeel verveelt zich stierlijk

Geerts kwam op het idee door zijn personeel dat zich door de lockdown al maandenlang stierlijk verveelt en daarom cakes had gebakken. Daar rolde intern een wedstrijd uit die uiteindelijk breder is getrokken door heel Gemert. ,,Ach, het houdt ons ook weer bezig en we kunnen hiermee de binding met de mensen weer wat aanhalen. Want wij missen de contacten ook heel erg.”

Samen met enkele andere juryleden gaat hij zondag alle cupcakes testen. Daarbij wordt gekeken naar techniek, originaliteit en algehele indruk. En smaak natuurlijk. Ook wordt er van elke creatie een foto op Facebook geplaatst zodat geïnteresseerden ook hun stem kunnen uitbrengen. ,,Voor de cupcakes van zondag hebben we al dertig aanmeldingen. We zijn nog geen 24 uur online dus dat is netjes”, aldus Geerts.

Op het Ridderplein

De bakwedstrijd gaat dóór tot de lockdown stopt. Daarna mogen de vijf beste bakkers hun baksels op het Ridderplein presenteren. De winnaar daarvan wint een professionele keukenmachine. Baksels zijn er volgens Geerts genoeg te verzinnen. ,,Denk aan cakes, taartjes, koekjes, soesjes, worstenbroodjes en hartige taarten zoals quiche.

Geerts en zijn collega’s van Gij & Ik hebben even overwogen om de ingrediënten in te kopen en te verkopen aan de deelnemers. ,,Toch hebben we besloten om dat niet te doen want daarmee haal je bij hen wel een stuk creativiteit weg en dat is juist jammer.”

Het inschrijfgeld van 2,50 euro hoeft slechts een keer te worden betaald. Daarmee kunnen deelnemers wekelijks meedoen maar ook tussendoor een keer afhaken, als ze willen. ,,En door de inschrijvingen weten wij wat we ongeveer kunnen verwachten op zondag. Want dat brengen van de baksels op zondag moeten we wel spreiden over de middag natuurlijk.”

Aanmelden kan hier.