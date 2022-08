Bands op een paar meter afstand bij Heusdens festival Misty Fields. ‘De sfeer van het kleinschalige is bepalend’

,,Hier vindt je de niet-geijkte namen”, zegt mede-organisator Loek Hendrikx. Het festival vindt op 9, 10 en 11 september voor de vijftiende keer plaats. ,,De Staat is heel vet, maar bij ons kun je vooral ook nieuwe bands ontdekken. Dat is wat onze bezoekers heel erg waarderen. Veel van onze bands zijn voor het eerst in Nederland en nog niet bekend bij het grote publiek.”

Het Heusdense festival trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers van buiten de provincie- en landsgrenzen. Dat neemt niet weg dat de kern van het festival zich daarop aangepast heeft. Waar het vijftien jaar geleden begon met 500 weekendtickets, zijn er dit jaar zo’n 2.500 kaarten voor het hele weekend verkocht. ,,Hoewel we nog altijd groeien, willen we niet te groot worden”, stelt Hendrikx ,,De sfeer die bij het kleinschalige hoort is bepalend voor ons, zodat je de bands op een paar meter afstand kunt zien.”

Theateracts en portoparty

De kracht van Misty Fields zit hem volgens Hendrikx vooral in de totaalbeleving. ,,Je waant je drie dagen lang in een bos waar je kunt genieten van muziek, kunst en theater. Bij binnenkomst is er een vinyl bus, een soort café, waar de hele dag door vinyl wordt gedraaid.” Hij vertelt over beginnende kunstenaars die mogen exposeren tijdens het driedaagse festival. ,,Ik kan niet alles verklappen, maar er komen ook theateracts en jongerensoos Jonosh organiseert portoparty waarvan het moment en de locatie tijdens het festival zelf bekend worden gemaakt”, zegt Hendrikx enthousiast. De vorige editie van de verrassingsfeesten in zeecontainers waren een groot succes.

Voor de jubileumeditie is een extra podium geregeld. ,,Dat is voor het eerst. Het terrein is ook vergroot.” Ook zijn verschillende festivalgangers van het eerste uur gevraagd hun hoogtepunten te delen. Deze worden gedeeld op de website van Misty Fields. ,,We hebben ieder jaar dezelfde professionele fotograaf die jaarlijks naar allerlei festivals gaat, waaronder Misty Fields. Hij heeft een van de verhalen geschreven. Het heeft leuk uitgepakt”, zegt Hendrikx.

Handjevol tickets

Waar het een paar jaar geleden vooral nog een publiek uit de regio bediende, speelt de organisatie achter het Heusdense Misty Fields steeds meer in op de internationale interesse. ,,We hebben veel Engelse bands”, zegt Hendrikx. ,,We zijn voor het eerst in de voorverkoop uitverkocht”, zegt hij trots. We hebben alleen nog een handjevol tickets voor zondag.”