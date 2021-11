Bank bij Herdenkingsmonument in Beek en Donk als symbool voor verbinding

BEEK EN DONK - Tegenstellingen verdwijnen als mensen met elkaar in gesprek gaan. Kunstenares Lucie Bolečková uit Beek en Donk gaf die gedachte vorm in een bankje, dat een plek kreeg bij het Herdenkingsmonument, precies op de grens tussen Donk en Beek.

,,Culturen die van elkaar verschillen komen door die verschillen soms lastig tot elkaar”, motiveerde Lucie Bolečková haar keuze om een kunstwerk in de vorm van een bankje te maken. “Door in gesprek te gaan leren we elkaar beter kennen en begrijpen. Dat heb ik uit willen drukken in dit ontwerp, waarop mensen tegenover elkaar kunnen zitten.”

Ontmoeting

De Beek en Donkse onthulde haar kunstwerk woensdag samen met wethouder Monika Slaets. Het bankje met de titel Setkání - ontmoeting in het Tsjechisch - kreeg een plek bij het Herdenkingsmonument aan de Koppelstraat in Beek en Donk. Die plaats is niet toevallig gekozen, zei de wethouder: ,,Bij dit monument praten we al lang met elkaar over onderwerpen die belangrijk zijn. Over verschillen tussen mensen, tussen culturen. Dit bankje straalt ontmoeting en verbinding uit. Ik hoop dat veel mensen hier gaan zitten en het gesprek met elkaar aangaan.”

Quote Ik voelde me hier direct welkom Lucie Bolečková

Bolečková ontwierp het meubel als afstudeerproject voor haar opleiding aan kunstacademie St. Joost in Den Bosch. De kunstenares, geboren in Tsjechië, kwam op haar twaalfde naar Nederland. Die verhuizing vormde de basisgedachte achter het ontwerp. ,,Ik voelde me hier direct welkom”, vertelde ze. ,,Dat kwam door alle ontmoetingen die ik had en de vele gesprekken die ik heb gevoerd. Dat gevoel wilde ik in een kunstwerk weergeven.”

Geprint beton

Ze gaf het bankje de vorm van een S mee, met aan weerszijden een houten zitplaats. De basis is uitgevoerd in beton, dat Bolečková in de gewenste vorm liet printen. ,,Beton heeft iets tegenstrijdigs. Veel mensen vinden het industrieel en koud overkomen. Ik wilde iets maken waardoor het warmte uitstraalt. Door het 3D te printen kon ik ook in het materiaal verbinding leggen.”

Dat haar kunstwerk een blijvende plek kreeg bij het Herdenkingsmonument noemde ze dubbel mooi: ,,Dit is de grens tussen het vroegere Donk en Beek, een plek van samenvoeging dus. Ik ben zelf 24 en woon de helft van mijn leven in Nederland. In mij zit ook een samenvoeging van culturen. Daarom ben ik ook persoonlijk blij dat het bankje hier nu staat. Zo is het af.”