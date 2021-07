Bankers lijsttrekker Lokale Realisten in Gemert-Bakel

GEMERT - Martien Bankers is gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij Lokale Realisten. Bankers voert bij gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar de lijst aan van deze lokale partij in Gemert-Bakel.

Het partijbestuur heeft dat dinsdag bekend gemaakt. Bankers is daarmee de opvolger van Ton Vogels, in 2018 nog voorman van de Lokale Realisten. Bankers, 66 jaar oud, komt uit De Mortel en is meer dan 10 jaar raadslid. Van 2017 tot 2018 was hij wethouder in Gemert-Bakel.

Bij die verkiezingen vier jaar geleden behaalde de partij drie zetels in de gemeenteraad. Afgelopen najaar stapte Vogels uit de partij en ging hij als eenmansfractie verder. In 2018 gingen de Lokale Realisten een samenwerkingsverband aan met D66, dat een zetel behaalde bij de verkiezingen.

Maar in maart van dit jaar zetten beide partijen daar weer een punt achter. Reden daarvoor was dat de Lokale Realisten zich nadrukkelijk als lokale partijen wil presenteren, en de samenwerking met het landelijk georiënteerde D66 daar onvoldoende ruimte voor bood.

,,Inmiddels hebben we weer volop jonge aanwas bij de partij, en dat biedt perspectief op de toekomst", zegt de kersverse lijsttrekker Bankers. ,,We zijn intussen ook al volop aan het werk aan het nieuwe verkiezingsprogramma. Dat willen we hoogstwaarschijnlijk dit najaar al presenteren.”

Volgens Bankers is er volop werk aan de winkel na de verkiezingen in Gemert-Bakel. ,,Er is nog genoeg te doen voor ons. Op het gebied van woningbouw, in het centrum van Gemert-kern en vooral ook in het zoeken naar de balans tussen dorpskernen, de natuur en het platteland. Daarvoor komen we straks met een heldere, goed uitgewerkte visie.”