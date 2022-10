Barbecue voor Laarbeekse mantelzorgers

Bezuini­ging voor Kunstkwar­tier en biblio­theek Helmond van de baan: ze hopen na uitstel nu op afstel

HELMOND - De bezuiniging van ruim een half miljoen in 2023 is van de baan voor het Kunstkwartier en de bibliotheek in Helmond. Dat betekent concreet dat de twee culturele instellingen niet samen door hoeven onder één dak.

6 oktober