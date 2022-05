‘Barnfest is Heusden op z’n best’

Verbaasd en met lichtelijk angstige blik in de ogen loopt Lonneke van Eijk gistermiddag het Vorstermanplein in het centrum van Heusden op. Al vijf jaar is ze bezig met de organisatie van een feest van én voor Heusdenaren. Na drie jaar voorbereiding zou het twee jaar geleden dan eindelijk gebeuren, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten. Komend weekeinde is de eerste editie van het Heusdense Barnfest.

,,Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik best wel schrok toen ik de gigantische tent zag”, zegt Van Eijk. Samen met nog vijf andere dames en één man is ze initiatiefnemer van het nieuwe festival dat komend weekeinde duizenden mensen naar Heusden lokt.

Weemoed

Het begon allemaal vijf jaar geleden tijdens een vergadering van buurtvereniging De Antoniusstraat. ,,Als klein kind vierden we met het hele dorp carnaval in een grote tent midden in het dorp, dat was altijd heel gezellig”, herinnert Van Eijk zich. Tijdens die vergadering bleek dat veel meer mensen met weemoed terugdachten aan die periode en zo werd het Barnfest geboren.

,,Het moet een festival worden waar jong en oud elkaar ontmoet en er een groot feest van maakt”, geeft Van Eijk aan. Toch was de opstart lastiger dan gedacht daar niemand van de organisatie ooit eerder zoiets op touw had gezet. ,,We wisten niet waar we aan begonnen, maar als ik nu om me heen kijk, dan kunnen we alleen maar trots zijn op onszelf.”

Hechte gemeenschap

Dat de Heusdense bevolking weer toe is aan een feest bleek toen er een oproep werd gedaan om te sponsoren. ,,Bijna alle boeren en tuinders helpen mee. Het laat zien dat Heusden een hechte gemeenschap is.” Maar ook een oproep om genoeg werklui te krijgen was niet aan dovenmansoren gericht. Al weken zijn tientallen vrijwilligers druk in de weer om het feest de juiste uitstraling te geven.

,,Die uitstraling moet zo zijn dat iedereen zich hier thuis voelt, niet te sjiek of te stijf want dat past hier niet”, geeft Van Eijk aan. Gekozen is voor een Amerikaanse uitstraling met veel western en country-tinten. Op zaterdag, waarvoor nog enkele kaartjes beschikbaar zijn, staan een Bruce Springsteen-coverband en de band R.A.T.S. op het podium.

Zondag is een familiedag met activiteiten voor de jongste bevolking van het dorp. Ook aan het goede doel is gedacht. Via een klimwand wordt geld opgehaald voor Alpe D’huZes en kinderen kunnen op een rodeostier geld ophalen voor leeftijdsgenoten uit Oekraïne. Als het aan Van Eijk ligt, wordt het een jaarlijks terugkerend festijn. ,,Dit is Heusden op z’n best, gewoon voor en door Heusdenaren.”