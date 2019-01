Bart de Groot uit Someren-Eind: ‘Hoop dat 2018 het slechtste jaar is geweest dat ik ooit zal meemaken’

Bart de Groot valt meteen met de deur in huis. Hij hoopt dat 2018 het slechtste jaar is geweest dat hij ooit zal meemaken. Het gaat dit keer niet over zijn vele politieke gevechtjes in de raadszaal, maar over zijn persoonlijke leven en zijn hobby 'de samenleving dienen', over de 'kleine gemeenschap thuis' die hard is getroffen en over hoe hij dat gezin voorbij alle tegenslagen loodst. De Groot staat bekend als aanpakker, iemand die nooit stil zit en iemand die altijd maar blijft doorgaan. Ook privé.