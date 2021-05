Bas van Sinten volgt Frans van Zeeland op als raadslid voor Algemeen Belang Laarbeek

LAARBEEK - Lang heeft hij er niet over na hoeven te denken. Nadat eind maart bekend werd dat een raadszetel voor Algemeen Belang Laarbeek (ABL) zou vrijkomen, is Bas van Sinten gevraagd in het gat te springen. Daarop heeft hij volmondig ‘ja’ gezegd.

Quote Misschien heeft het er ook mee te maken dat ik - buiten mijn studenten­tijd om - altijd in Laarbeek heb gewoond en me dus echt betrokken voel Bas van Sinten Van Sinten volgt Frans van Zeeland op, die in 2018 met voorkeursstemmen in de gemeenteraad kwam. Eind maart kondigde de nestor in de Laarbeekse politiek aan te stoppen met zijn raadswerk voor ABL. Van Sinten - geboren in Beek en Donk en nu woonachtig Lieshout - stond als vierde op de kieslijst en kwam daarmee als eerste in aanmerking voor de raadszetel.

,,Natuurlijk moet het kunnen met wat ik daarnaast doe, want raadswerk doe je er niet zomaar bij”, zo realiseert hij zich. Van Sinten werkt in het dagelijks leven voor Heymans Civiel, was al commissielid ruimtelijke ordening en is in de dorpsraad van Lieshout actief in de werkgroep verkeersveiligheid. Maar hij ziet die verantwoordelijkheid helemaal zitten. Donderdag zal hij naar verwachting door de gemeenteraad worden benoemd als vervangend raadslid.

Zes à zeven jaar geleden besloot hij zich aan te sluiten bij ABL, naar eigen zeggen omdat hij zich meer en meer betrokken voelt bij politieke processen. ,,Ik had dat vroeger ook niet van mezelf gedacht, maar de lokale politiek geeft me een brede blik op de samenleving”, zegt hij. ,,Misschien heeft het er ook mee te maken dat ik - buiten mijn studententijd om - altijd in Laarbeek heb gewoond en me dus echt betrokken voel.”

Verjonging binnen de gelederen

Van Zeeland vertrok omdat hij het - volgens zijn ontslagbrief - niet langer eens was met de partijkoers. In een mondelinge toelichting liet hij doorschemeren dat die inhield dat het bestuur meer in wil steken op verjonging binnen de gelederen. Van Zeeland had verder kunnen gaan als eenmansfractie, maar koos daar niet voor. ,,De kiezer zou daarmee niet zijn gediend”, zo lichtte hij indertijd toe.

Daarmee heeft Van Zeeland nog geen definitieve streep gezet door zijn lokale politieke carrière. Hij liet weten zich daarop te beraden, afhankelijk van de reacties uit zijn eigen achterban.