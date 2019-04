Basic-Fit neemt Fitland over, onduidelijkheid over zwembaddossier Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Fitnessketen Basic-Fit koopt zijn branchegenoot Fitland op. Dat bedrijf, met onder meer vestigingen in Helmond en Gemert heeft in totaal 37 sportscholen. Wat de gevolgen van de overname zijn voor het zwembaddossier in Gemert-Bakel is nog onduidelijk.

Het verhaal is inmiddels bekend. Het zwembad bij Fitland in Gemert is zwaar verouderd en er moet iets gebeuren om ook in de toekomst zwemmen in Gemert mogelijk te maken. Vorige week gaf het college van burgemeester en wethouders al aan dat hun voorkeur uitgaat naar renovatie van het huidige bad in plaats van de komst van een nieuwe zesbaans zwembad. Die voorkeur was vooral ingegeven door de financiële zekerheid die dat scenario biedt voor de toch al krap bij kas zittende gemeente.

,,Voor ons heeft de overname door Basic-Fit weinig invloed", zegt Arjen Peeters van zwemvereniging de Gemertse Watervrienden. Vorige week kregen zwemverenigingen Gemertse Watervrienden en Hydra en zwemondernemer Frans-Jozef Vos van de gemeenteraad tot 1 juni uitstel om hun plan (De Waterstroom) voor een compleet nieuw zwembad verder uit te werken. ,,Wij hebben ons eigen plan en moeten nu zorgen dat de kaders kloppen. Vanmorgen hebben we een goed gesprek gehad met een aantal ondernemers. We moeten nu wat rekenwerk doen, maar het ziet er goed uit." De ondernemers moeten garant gaan staan voor de bouw van het nieuwe zwembad.

Verrast

Wethouder Inge van Dijk gaf woensdag aan verrast te zijn door het nieuws van de overname van Fitland door Basic-Fit. ,,Ik wist er niets van nee, anders had ik de raad wel geïnformeerd. Maandag zit ik om tafel met Fitland en vastgoedpartijen die voornemens zijn om het vastgoed van Fitland over te nemen." Het gaat dan om Molenbroek Gemert bv, het bedrijf in oprichting dat het Fitland-bad van de sportketen gaat overnemen. Van Dijk: ,,Na het besluit van de raad moeten we opnieuw met hen om tafel om voor de korte en de lange termijn afspraken te maken." Molenbroek Gemert bv wil, nu een definitieve beslissing is uitgesteld, in elk geval al wel dat de gemeente 350.000 euro overmaakt voor de 'meest noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden'.

Als de politiek straks daadwerkelijk voor een nieuw bad kiest (Waterstroom-plan), wil Molenbroek Gemert bv ook met de gemeente in gesprek over het tijdelijk openhouden van het Fitland-bad, tot het nieuwe bad gereed is. Het bedrijf wil dan ook bekijken of de gemeente wil meewerken aan woningbouw op het parkeerterrein tegenover Fitland.