Basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel gaan alsnog samen

AARLE-RIXTEL - Wat eerder niet lukte, gebeurt nu wel: basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel fuseren op 1 augustus. Een nieuwe naam is nog niet bedacht, wel is zeker dat alle leerlingen op den duur onderwijs zullen volgen in het bestaande gebouw van De Heindert.

Met ingang van het volgend schooljaar verhuizen alle kinderen van groep 1 tot en met 5 al naar het pand aan de Schoolstraat. Dat is enkele jaren geleden gebouwd met het oog op de toekomst van het basisonderwijs in Aarle-Rixtel. ,,Het dorp vergrijst. Per jaar worden nog maar veertig kinderen geboren, die we nu over drie scholen verdelen: twee Eenbesscholen en een openbare school", zegt directeur Barbara Hoens.

Groep 6, 7 en 8 gaan niet mee; zij blijven de rest van hun basisschoolloopbaan zitten in het gebouw aan de Broekelingstraat. ,,Het gaat om een groep van ongeveer 70 à 75 leerlingen. Die passen er niet bij in De Heindert. Over drie jaar is dat echter geen probleem meer.”

Een aantal jaar geleden was ook al sprake van een fusie, maar die werd afgeblazen omdat de medezeggenschapsraad van De Brukelum tegen was. Een groot deel van de leerlingen had dan onderwijs moeten krijgen in schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat, omdat De Heindert ook toen te klein was om ze alle te huisvesten. Het argument toen was dat er geen groen of grasveld bij de schoolwoningen was en maar een kleine speelplaats.

Woningen

Als over drie jaar de laatste leerling De Brukelum verlaat, krijgt de gemeente Laarbeek het pand terug. Die zou daar het liefst woningen laten verrijzen. Of dat sloop of renovatie van het schoolgebouw betekent, is niet bekend. Hoens: ,,Een aantal jaren geleden hebben we er nog nieuwe kozijnen in laten zetten en ander onderhoud gepleegd. In de gemeenschap wordt dat afgedaan als kapitaalvernietiging, maar we moeten het wel in goede staat teruggeven.”

De nieuwe naam van de school wordt waarschijnlijk over 1,5 week bekend. ,,We hebben pas net voor de meivakantie zekerheid gekregen dat de fusie doorgaat, de leerlingen weten het daarom nog maar net. We vragen hen, maar ook ouders en personeelsleden om met ideeën te komen voor een nieuwe naam. Daarvan selecteren we er vier en wordt er gestemd welke het uiteindelijk wordt.”

De gefuseerde school hoopt Brainport School te worden. De aanvraag daarvoor is ingediend. ,,We gaan van twee naar een team, het was een goed moment om onze missie en visie te herijken", verklaart Hoens.