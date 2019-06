Basisschool De Horizon in Asten wil optreden Kensington

ASTEN - Durf erin te geloven is het credo op basisschool De Horizon in Asten. Door die instelling bleef de school open en dat moet op spectaculaire wijze gevierd worden. Daarom wordt opnieuw groots gedacht. De nieuwste missie: een optreden van de populaire band Kensington regelen.

De Horizon zat de afgelopen maanden in een achtbaan. Er waren gemeentelijke plannen voor sluiting van de school, wat stuitte op flinke weerstand vanuit ouders en het schoolbestuur. Zij bleven geloven in een goede afloop. Met succes: de school blijft definitief open. Die boodschap zit ook verpakt in het nummer Streets van Kensington. Dus werden alle registers open getrokken voor een heuse videoclip waaraan tweehonderd ouders, leerlingen en familieleden aan deelnamen. In de hoop de band naar Asten te krijgen. ,,We zijn een kleine school in Asten, maar groot als het aankomt op passie”, aldus directeur Frank Kuilder in de clip.

Die is een kleine twee weken geleden opgenomen op het schoolplein. Via Facebook werd een oproep voor allerlei muziekinstrumenten gedaan. Via via werden microfoons geregeld en brandweer Asten zorgde zelfs voor een rookmachine en met een drone werden beelden van bovenaf geschoten. Een ouder van een voormalig Horizon-leerlingen was de regisseur. ,,We begonnen die dag om 7.15 uur en rond 11.30 uur wqaren we klaar. Het moest een paar keer overnieuw omdat we voldoende beelden nodig hadden. Het was heet die dag, desondanks bleven de kinderen volop meezingen”, zegt Josien van Geffen die nu als ouder en lid van de PR-commissie zoveel mogelijk aandacht probeert te vragen voor de clip.

Volledig scherm De Horizon Asten wil optreden Kensington De Horizon Astern wil optreden Kensington © Josien van Geffen

Die commissie nam ook al contact op met bandmanager Cedric Muyres. Die bekeek de video en is enthousiast. ,,Wat leuk om te horen dat de kinderen op school een clip maken over Streets van Kensington. We zullen het de bandleden laten weten. Zij zullen het vast ook erg leuk vinden”, reageert hij per mail.