Basisschool Ommel krijgt er met dagbesteding Power Heroes nieuwe gebruiker bij

OMMEL - Het aantal gebruikers van de basisschool in Ommel gaat binnenkort van twee naar drie: naast de school en peuteropvang opent Power Heroes daar een locatie voor dagbesteding. Die organisatie is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Downsyndroom in het onderwijs. ,,We ondersteunen hiermee de leefbaarheid in Ommel.”

Niet alle lokalen in de dependance van basisschool Toverkruid zijn per se nodig, aldus Annemie Martens. Zij is bestuursvoorzitter van PlatOO. Eerder stelde deze scholenkoepel al een vrijstaande ruimte beschikbaar aan Korein voor peuteropvang, nu komt er dus nog een huurder bij in het pand aan de Dionysiusstraat.

Meer beweging in het dorp

Martens is blij dat zij Power Heroes aan een plek in Ommel kan helpen. ,,Zo komt er weer meer beweging in het dorp”, reageert zij. ,,Als wij kunnen mee helpen aan een betere leefbaarheid in Ommel, dan doen we dat graag. Ze zijn welkom bij ons.”

Power Heroes is een bedrijf van Robin en Ilse Berkers uit Someren-Eind. Tijdens zijn baan als leerkracht kwam Robin Berkers in aanraking met jongeren met het Downsyndroom. Na bijscholing over deze doelgroep startte hij met Power Heroes. Tegenwoordig verzorgt hij onder meer de dagbesteding Heerlijck Besonder in de voormalige pastorie in Someren-Eind. Daar runt hij een kleinschalige bakkerij.

Onderwijs in Ommel in stand houden

De gemeente Asten vindt dat de nieuwe combinatie van kinderopvang, dagbesteding en onderwijs zorgt voor een levendig gebouw. Dat draagt volgens een woordvoerder weer bij aan de instandhouding van het onderwijs in Ommel. PlatOO sprong in toen Prodas in 2014 de toenmalige basisschool St. Pieter wilde sluiten. Een gebrek aan leerlingen lag daaraan ten grondslag.

PlatOO maakte er uiteindelijk een soort dependance van het Toverkruid in Asten van, tot grote opluchting van Ommelnaren die geruime tijd actievoerden voor behoud van de school. De samenwerking bevalt zowel PlatOO als de gemeente Asten uitermate goed. Daarom zijn recent de overeenkomsten voor het onderwijs in Ommel verlengd. PlatOO wil volwaardig onderwijs blijven bieden in het dorp.