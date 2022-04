Bavaria blijft als één van de weinige bierbrouwers wel in Rusland

Alle wegen in Ge­mert-dorp naar 30 kilometer per uur?

Om de verkeersdrukte in Gemert flink terug te dringen, zou het flink helpen om in het hele dorp een maximum snelheid van dertig kilometer per uur in te voeren. Doorgaand verkeer mijdt dan de wegen door het dorp, en maakt in plaats daarvan veel meer gebruik van de randweg rondom Gemert.

21 april