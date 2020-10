Bavaria brouwt duurzame biertjes van ijzerpoeder: is het ook dé oplossing om het klimaat te redden?

Canadees ijzerpoe­der in Deurnese grond om vervuiling aan te pakken

4 april DEURNE - Om sommige vormen van vervuiling aan te pakken zijn onorthodoxe middelen nodig. Ondernemer Toon van Osch kan er over meepraten. Honderd ton zeer zuiver ijzerpoeder bestelde hij eind 2016... in Canada. Na een lange boottocht en via de haven van Antwerpen belandde het spul op de hoek van de Industrieweg en de Binderendreef in Deurne. Daar ging het dinsdag de grond in.