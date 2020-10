Bavaria in Lieshout experimenteert met schonere energie uit ijzerpoeder

LIESHOUT - Swinkels Family Brewers (bekend van Bavaria) in Lieshout begint een experiment met een nieuwe vorm van energiewinning: brandstof dat gewonnen wordt uit ijzerpoeder. Het zou gaan om een schoner alternatief voor olie en gas, omdat bij het verbrandingsproces geen koolstofdioxide (CO 2 ) wordt uitgestoten.

Vanmiddag om 13.00 uur tijdens een livestream op ironfuel.nl wordt de eerste ijzerbrandstofinstallatie aangesloten op het productieproces van de brouwer. Volgens een woordvoerder bewijst Swinkels hiermee dat deze vorm van energiewinning werkt. ,,Onze ambitie is om volledig over te gaan op ijzerbrandstof en daarmee volledig CO 2- vrij te ondernemen, maar daar zijn we vandaag nog niet. Op dit moment gebruiken we ook energiebronnen zon, biogas en inkoop van groene elektriciteit", zegt zij.

De installatie is ontworpen door onderzoekers en het studententeam SOLID van de TU Eindhoven (TU/e). ,,Het mooie aan ijzerbrandstof is dat je de in ijzerpoeder opgeslagen energie vrij kunt laten komen waar en wanneer je het nodig hebt”, zegt Philip de Goey, hoogleraar verbrandingstechnologie aan de TU Eindhoven. ,,Fijn ijzerpoeder brandt goed en hierbij komt veel energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte kan de industrie van hun energievraag voorzien.”

Elektriciteitscentrales en warmte-intensieve industrieën zijn samen verantwoordelijk voor 40 procent van de globale CO 2 -uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet dit getal terug gebracht worden tot nul. Tot op heden zijn er weinig CO 2 -vrije en schaalbare alternatieven voor deze sectoren. Daarnaast kan hernieuwbare energie opgewekt door de zon of wind niet altijd gebruikt worden in deze industrieën, omdat de timing en locatie van opwekking of de energievorm niet overeenkomt met hun energievraag.