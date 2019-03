Bavaria in Lieshout is vanaf nu Koninklijk

Huisarts steeds vaker een vrouw: praktijk in Deurne 100% vrouwelijk

13:21 DEURNE - Opvallend: in huisartsenpraktijk Gezondheidsplein in Deurne is onder het personeel geen enkele man meer te vinden. De assistenten, de praktijkondersteuners, de praktijkmanager, de vaste waarnemers, de praktijkhouders, de huisarts-in-opleiding, de verpleegkundig specialist en zelfs de ICT'er zijn vrouw. Niet omdat ze louter vrouwen in dienst willen hebben, maar omdat de mannen van lieverlee uit de praktijk verdwenen.