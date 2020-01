Bavaria pleit voor Nobelprijs voor de Vrede voor carnaval

Het is een actie met een carnavaleske knipoog. ,,Maar, waarom eigenlijk ook niet?”, zegt acteur Huub Smit, het boegbeeld van de campagne. ,,Carnaval is het feest van de verbroedering. Ras, kleur of politieke voorkeur zijn dan even niet meer belangrijk. Ik vertelde er laatst over aan een vriend en zijn reactie was: waarom is niemand anders ooit op het idee gekomen?”