Bavaria wacht uitzending af: 'Wat Derksen roept is zijn recht, ook als het kwetsend is’

LIESHOUT - De sponsors van het programma Veronica Inside distantiëren zich van meerdere uitspraken van Johan Derksen tegen homoseksuelen en wachten af hoe hij vrijdagavond in de uitzending op de affaire gaat reageren. Afhankelijk van die reactie overwegen de zakelijke partners, waaronder bierbrouwer Bavaria uit Lieshout, actie te ondernemen.

Dat blijkt uit een rondgang langs de bedrijven. Derksen en het programma liggen flink onder vuur sinds het interview in het ED met jonge homoseksuele voetbalsupporters die een lans proberen te breken voor minder homofobie in de stadions. Zij schreven hierover een brandbrief naar de KNVB en de eredivisieclubs.

Derksen stelde dat homo’s zich aanstellen, geen karakter hebben en niet tegen een geintje kunnen. Als reactie hierop deelden duizenden lhbt’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) op internet hun vaak schrijnende coming-out-verhalen. Derksen liet weten vrijdag in de uitzending te reageren op alle kritiek. Minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie zei met Derksen en het team van Veronica Inside in gesprek te willen over hun homograppen en homofobe opmerkingen.

Programmaconcept

Zender Veronica distantieerde zich eerder niet van de homograppen van de analisten. De drie zakelijke partners doen dat wel met klem, maar stellen ook dat zij vooralsnog geen actie hebben ondernomen. “We zijn het niet altijd eens met de mening van de mannen, maar dat hoeft ook niet”, stelt een woordvoerder van Toto. “Wij vinden dat iedereen zich veilig moet voelen in de sportwereld, ook lhbt’ers.” Toto laat wel weten “met interesse te gaan kijken hoe Derksen vrijdag reageert op de commotie”. Het bedrijf sluit niet uit daarna een ander standpunt in te gaan nemen over de uitlatingen van de analist.

Ook bierbrouwer Bavaria laat desgevraagd weten “uiteraard voor tolerantie jegens lhbt’ers te zijn’'. ,,Wat Johan Derksen aan tafel roept, is zijn mening; dat is zijn recht, ook als mensen daardoor gekwetst worden. Dat is het concept van het programma.” Bavaria behoudt zich het recht voor dit standpunt te herzien als Derksen vrijdagavond op de rel heeft gereageerd.

Veronica Inside-kleding

Ook Kruidvat, dat Veronica Inside-kleding verkoopt, stelt met klem zich te distantiëren van de grappen over homo’s, vrouwen en donkere Nederlanders die de tafelheren van Veronica Inside maken. “Wij herkennen ons hier niet in en distantiëren ons ervan. Maar wij zien het vooralsnog niet als onze taak om in te grijpen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.