Beatrixlaan Asten op de schop om toestroom Varendonck en nieuwe basisschool aan te kunnen

,,Op piekmomenten was het onmogelijk om je auto hier te parkeren” zegt wethouder John Bankers van de gemeente Asten. Samen met Irma van Nieuwenhuijsen en Maarten Theijs gaf hij maandagmiddag het startsein voor de aanpak van de Beatrixlaan in Asten. Van Nieuwenhuijsen (rector op het Varendonck College) en Theijs, directeur van kindcentrum LaLoBo zijn het volledig met hem eens. Theijs: ,,Vooral tijdens sportwedstrijden was het hier zoeken naar een parkeerplaats.”

Als het goed is dan is dat vanaf het begin van 2022 verleden tijd. Als de verbouwingen aan de Beatrixlaan afgerond zijn moet er veel meer parkeergelegenheid zijn. Ook komen er vrij liggende fietspaden aan beide kanten van de weg én komt er ter hoogte van de school een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers.

Bankers is in zijn nopjes met het plan dat één miljoen euro kost. ,,Het mooiste van alles is dat er overleg is geweest met alle betrokken partijen én met de bewoners. We hebben geluisterd naar hun wensen en zijn samen tot dit ontwerp gekomen.” Vanaf medio oktober tot het einde van dit kalenderjaar wordt de Beatrixlaan afgesloten voor het verkeer.

LaLoBo

Pal naast het Varendonck College aan de Beatrixlaan komt het nieuwe Kindcentrum LaLoBo. Deze week wordt de bouwvergunning aangevraagd. De planning is dat vanaf januari 2023 de kinderen op deze nieuwe locatie les krijgen.

Het nieuwe gebouw sluit aan bij het nieuwe onderwijsconcept. Niet meer de dichte klaslokalen van vijftig jaar geleden, maar veel meer een open structuur. Een variatie van grote en kleine ruimtes met rustige zones of juist plekken om samen te werken.

Coach

,,Kinderen kunnen makkelijker van groepje wisselen”, legt directeur Maarten Theijs uit. Er wordt minder vastgehouden aan de traditionele jaargroepen, leerlingen krijgen begeleiding op hun eigen niveau. ,,En ze stellen elke periode zelf vast welke doelen ze willen bereiken, waarbij de leerkracht als coach fungeert.”

Zo gaat het nieuwe Kindcentrum LaLoBo in Asten er vanbinnen uitzien.

LaLoBo is ontstaan na een fusie van de scholen Lambertus, Het Lover en Bonifatius en heeft 254 leerlingen. Theijs denkt dat het nieuwe onderwijsconcept voor een toestroom van nieuwe leerlingen kan leiden. Het schoolgedeelte van het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd voor 266 leerlingen. Is hij niet bang dat het gebouw dan al snel te klein is? ,,In de bouwtekeningen is al voorzien in uitbreidingsmogelijkheden, mocht dat nodig zijn.” De officiële nieuwe naam van het Kindcentrum wordt eind oktober bekend gemaakt.