Bedrijfsverzamelgebouw op komst in Deurne

,,We hebben heel Nederland in kaart gebracht en in deze regio is veel vraag naar dit soort ruimtes”, zegt Edward Tolkamp van het bedrijf Boxcomplex. Het bedrijf heeft meerdere vestigingsplaatsen en liet zijn oog op Deurne vallen vanwege de locatie en de bedrijvigheid. In Deurne wonen bovengemiddeld veel ZZP’ers; zeventien procent tegenover elf landelijk.

De gemeente heeft inmiddels laten weten in principe in te stemmen met de komst van het verzamelgebouw.

Zeventig procent van de 54 boxen is al verkocht, laat Tolkamp weten. ,,Een deel hiervan is gekocht door investeerders. Deze worden doorverhuurd. De overige dertig procent staan nog te koop.” Vanwege het succes zijn er plannen voor uitbreiding, aldus Tolkamp.

De boxen hebben een eigen brievenbus, bel en intercom en het terrein is afgesloten door een hek. Mensen kunnen tot voor de boxdeur parkeren met de auto. Er is een toiletgebouw met dames- en heren-wc, cameratoezicht, stroom en water. De boxen zijn op te waarderen met bijvoorbeeld vloercoating, verwarming en een lichtkoepel.

Het hele terrein wordt 1700 vierkante meter, aldus Tolkamp. De boxen zijn 18 of 36 vierkante meter en kosten 22.900 euro en 45.900 euro. Huren kost 155 of 309 euro, exclusief btw.

Boxcomplex wil in juni gaan bouwen. Het gebouw kan dan in augustus worden geopend. Er gaat vooral tijd zitten in de aanleg van de voorzieningen, zegt Tolkamp. Alle boxen zijn van beton en worden kant en klaar vanuit Duitsland naar Deurne vervoerd.