Bedrijven in Zuidoost-Brabant hamsteren voor een harde Brexit

Ondertussen maken veel bedrijven in de regio zich zorgen. De onduidelijkheid over de brexit is alleen nog maar groter geworden. Iedereen tast in het duister, is het beeld dat Eric van Schagen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland en topman van Simac in Veldhoven, schetst. ,,Het is niet te voorspellen. Er werd vooraf gezegd dat de koers van het Britse pond zou dalen als de brexit-deal werd afgeschoten. Dat valt reuze mee. Maar het is er allemaal niet duidelijker op geworden. Voor ondernemers zijn dit heel onzekere tijden.”