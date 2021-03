Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel is blij met impuls economie door verbouwing Kasteel

,,Wij zien die impuls als een hele positieve ontwikkeling voor het dorp. Maar de positieve kanten van de aanstaande verbouwing zijn in de golf van publiciteit over het kasteel wat ons betreft onderbelicht gebleven. Daar mag ook best eens aandacht aan worden besteed,” zegt Jacobs namens de 220 leden van het Bedrijvenkontakt.

Medio april begint de verbouwing van het nu nog leegstaande kasteel aan het Ridderplein, dat tot een aantal jaren geleden nog in gebruik was door de paters van de Congregatie van de Heilige Geest. Projectontwikkelaar Bas van de Laar verbouwt een deel van het kasteel tot appartementen en een ander deel tot hotel, restaurant, bar, bed & breakfast en museum. Ook wil hij er onder meer een appartementengebouw bij bouwen.

Niet overheen walsen

,,Uiteraard moeten de voorbereidingen voor die verbouwing in alle zorgvuldigheid plaatsvinden, met in achtneming van alle procedures", zegt Jacobs daarover. ,,Mensen moeten ook in de gelegenheid zijn om voor hun rechten op te komen. Daar willen we als Bedrijvenkontakt helemaal niet overheen walsen, absoluut niet. En het is zeker ook goed om de cultuurhistorische waarde te koesteren.”

Quote Als het kasteel klaar is, zal het ook onderhou­den moeten worden. Ook dat zorgt voor werk Martin Jacobs, Voorzitter Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel

Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. ,,En die hebben we tot nu toe weinig teruggezien", vindt hij. ,,Die andere kant van de medaille is dat de verbouwing van het kasteel een flinke impuls betekent voor de Gemertse economie. Allereerst door de verbouwing zelf, die wel een paar jaar gaat duren. Dat levert werk op. Als het kasteel en het kasteelpark eromheen klaar zijn, wonen en slapen er mensen en zal het ook onderhouden moeten worden. Ook dat zorgt voor werk.”

Echte trekpleister

Daarmee houdt het volgens hem ook nog niet op. ,,Het kasteel heeft als het klaar is de potentie om een echte trekpleister te worden en meer toeristen naar Gemert te trekken. Ook dat betekent weer een impuls voor de lokale economie. Eentje waar iedereen beter van wordt. Als het voortouw daarin genomen wordt door een Gemertse ondernemer die het lef heeft en risico's neemt om dit plan voor elkaar te boksen, dan is dat ook nog eens extra mooi.”

Over de eveneens recentelijk aangekondigde centrumplannen voor het hart van Gemert-dorp wil Jacobs nog geen oordeel vellen. ,,Die moeten we eerst nog grondiger bestuderen voordat we daar wat over kunnen zeggen. Het uitgangspunt dat het centrum levendiger en bruisender moet worden, daar zijn we het uiteraard hartgrondig mee eens.”

Volledig scherm BKG-voorzitter Martin Jacobs op een archieffoto. © DCI Media