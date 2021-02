Beek en Donk is een groen kunstwerk rijker; ‘Wapperend Blad’ op z’n plek gezet

BEEK EN DONK - Het kunstwerk ‘Foglia Pesante’ van Cees Meijer is woensdagchtend in alle vroegte onthuld. Het beeld van de Aarlese kunstenaar is nu te vinden aan de Groes in Beek en Donk.

Het was, zo zonder publiek, een sobere onthulling. Toch staat het beeld op het netvlies gebrand. Het bijna drie meter hoge beeld, gemaakt van Belgisch hardsteen met een sokkel van graniet, stelt een blaadje voor dat rechtop staat en een beetje in de wind wappert. Volgens kunstenaar Meijer staat zijn beeld op een mooie plek: ,,Het beeld is geplaatst in een ecologische zone in Beek en Donk. De achtergrond bestaat uit bos, weilanden, beekjes die rond die weilanden stromen. Dat is een heel fraai gezicht.’’

Zo’n zes tot acht maanden heeft Meijer aan het beeld gewerkt: ,,Het was natuurlijk ook een groot beeld. Qua verhaal paste het wapperende blad natuurlijk mooi in het verhaal van Laarbeek als groenste gemeente van Europa. Daarom heb ik het te koop aangeboden aan de gemeente. Dan is het wel mooi dat het beeld nu ook echt geplaatst wordt.’’

Enige tijd geleden stemde het college in met de aankoop van het kunstwerk. Wethouder Monika Slaets ziet kunst als een verbinding: ,,We zagen dat het op deze plek in de natuur hoort. Daarom hebben we het kunstwerk daar geplaatst. Dan dient het ook meteen als verbinding tussen het ‘gewone’ en de natuur.’’

Veel buiten

Na enkele keren uitstel is het beeld nu eindelijk geplaatst: ,,We wilden van de opening ook een soort verbinding maken. Nu moest dit coronaproof, waardoor er geen publiek bij kon zijn. Toch wilden we het kunstwerk plaatsen. Mensen zijn nu veel buiten. Met dit kunstwerk kunnen we een stukje beleving zo goed als het kan aanbieden.’’

Hoewel de onthulling dus wat sober was, heeft Meijer het als een mooie ochtend ervaren: ,,Wat het weer betreft was het fantastisch. Dat zat honderd procent mee. Het is jammer dat er geen publiek was, maar helaas. Nu wil ik me focussen op mijn nieuwe galerie. Die opent binnenkort bij mij aan huis. Dan hoef ik niet meer met al mijn beelden door het hele land.’’