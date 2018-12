Beek en Donk op scherp na ongekende reeks overvallen: ‘Mijn hart klopte in mijn keel’

BEEK EN DONK - Zes overvallen in een paar weken tijd: het zijn bizarre cijfers voor Beek en Donk. Het zorgt voor opperste alertheid in het dorp. "Iemand met een helm op komt niet meer binnen."

Ze was net te laat met het indrukken van de knop die 's nachts de deur sluit. Daardoor stond de jongen met capuchon ineens in haar winkeltje, met één hand greep hij in zijn jas. "Mijn hart klopte even in mijn keel", zegt Nicolien van der Loop van het Avia-tankstation in Beek en Donk. "Uiteindelijk pakte hij gewoon zijn portemonnee. Het was een buitenlandse jongen, ik zei meteen tegen hem: 'Next time, your hat off.'"

Zesde overval

De reactie van de pompmedewerker zegt alles over wat de hausse aan overvallen teweegbrengt in Beek en Donk. Woensdagavond was het voor zesde keer raak in een paar weken tijd: drie woningen, twee keer het Esso-tankstation en nu cafetaria De Donck. Grote broer Gemert, anderhalf keer zo groot, telde dit jaar nog geen enkele overval. Zorgt dat zorgt bij de gemiddelde Beek en Donkenaar al voor waakzaamheid, winkeliers met late openingstijden - cafetaria, tankstations, supermarkten - zijn helemaal alert.

Bij Avia heeft Van der Loop een collega die aan het einde van de dag met het restaurant ernaast belt. Dan hoeft ze niet in haar eentje af te sluiten. Zelf gebruikt ze veelvuldig de knop om op afstand de winkeldeur te sluiten. "Voorheen deed ik dat alleen als ik even naar het toilet ging. Nu komt iemand met een helm op niet binnen, die zal hij eerst af moeten zetten."

‘Wij zijn de volgende’

Maatregelen zijn er in Beek en Donk genoeg genomen. Er is een actief buurtpreventieteam, de burgemeester hield een bijeenkomst over veiligheid en de politie patrouilleert 's avonds in het dorp. Hoewel er nog geen enkele overvaller is gepakt, lijkt de rust begin december terug. "Maar dan is het woensdag toch weer raak en schrik je", zegt Emmelie Ham van cafetaria De Smickel. "Personeel zegt tegen mij: 'wij zijn de volgende'. Dan probeer je ze gerust te stellen door onder andere op het nachtslot te wijzen."

Paul Benneheij van de Jan Linders laat in de avonduren zijn gezicht vaker zien in de supermarkt. "Je weet dat je rond deze dagen een potentieel doelwit bent. Je hebt het er met het personeel over wat ze moeten doen als er een overvaller komt. En ik ben er 's avonds vaker zelf: hier zitten tegen sluitingstijd niet alleen maar jonge caissières."

Onille van den Heuvel, eigenaresse van het Parkpaviljoen, draait in de avonduren voortaan de altijd open staande achterdeur op slot: "Tot een paar weken terug dacht ik: 'Ik zit in Beek en Donk en hier liggen misschien een paar tientjes in de kassalade, wat kan hier nou gebeuren?' Maar zo naïef ben ik niet meer. Als die overvallen iets hebben bewezen, dan is het wel dat het iedereen kan overkomen."