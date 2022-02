Beek en Donk trapt carnaval af met frikandellenmedley

Camera's opgeëist en verwijten over en weer, bij Omroep Peelrand is spanning te snijden; ‘We zijn uitgele­verd aan cowboys’

GEMERT - Nog altijd ligt de samensmelting van de lokale omroepen in Gemert-Bakel en Laarbeek tot Omroep Peelrand zeer gevoelig. Het nieuwe bestuur is dan weliswaar in gesprek met een deel van de boze vrijwilligers van Omroep Centraal, maar daarmee is de kou nog niet uit de lucht.

24 februari