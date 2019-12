Beek en Donkse bruggen korte tijd open vanwege onderhoud

Rijkswaterstaat onderzoekt dan middels een soort weegschaaltjes of de bruggen nog in balans blijven. Dit duurt ongeveer tien minuten. Tijdens de werkzaamheden is er aan beide zijden van de brug een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer tegen te houden. Het is niet mogelijk het exacte tijdstip van de verkeershinder aan te geven. De aanvangstijd bij de Beekse brug is tussen 10.00 en 11.00 uur. Bij de brug Oranjelaan beginnen de werkzaamheden tussen 13.00 en 14.00 uur.