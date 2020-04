Beekherstel Astense Aa wacht op weggelekt vertrouwen

Waterschap Aa en Maas wil graag nog dit jaar starten met de uitvoering van het tweede deel van het beekherstelproject van de Astense Aa. tussen natuurgebied De Berken en de A67. In 2015 werd fase 1 ten westen van De Berken afgerond. De beek, die voor een deel de grens vormt tussen de gemeenten Deurne en Asten, is er over 3,4 kilometer aangepakt; het water kronkelt weer door het landschap, stuwen zijn verwijderd en het gebied doet dienst als ecologische verbindingszone.



De werkzaamheden voor fase 2 zijn nu vanwege een 'vertrouwensbreuk' met de mensen in het gebied uitgesteld. ,,We zijn bezig om de vertrouwensrelatie te herstellen", aldus projectleider Xandor Eblé van waterschap Aa en Maas. Volgens hem hebben de hevige regen- en hagelbuien van 2016 gezorgd voor een ommezwaai bij de omwonenden. In bepaalde delen ontstond wateroverlast die heeft geleid tot schadeclaims. ,,Die overstromingen hebben de relatie met het waterschap geen goed gedaan. De agrariërs vermoeden dat de schade is ontstaan door de aanpassingen aan de Astense Aa. Maar die buien waren echt extreem. Bizar."