Beeldbepalende valse acacia in Aarle-Rixtel moet weg

AARLE-RIXTEL - Op het eerste gezicht is er helemaal niets te zien aan de valse acacia, ofwel robinia pseudoacacia op de hoek van de Janssenstraat en de Valkendijk in Aarle-Rixtel. Toch moet -ie om. Onderzoek afgelopen najaar heeft uitgewezen dat de boom is aangetast door een schimmel.

De leden van de bomenwerkgroep van IVN Laarbeek zijn er zelf van geschrokken. ,,We wisten dat de robinia op verschillende plekken hol was, maar hadden allemaal het gevoel dat -ie er nog best goed uitzag", vertelt voorzitter Koen Brand. Dat gevoel verdween toen een gespecialiseerd bedrijf in september langskwam voor een onderzoek naar de conditie van de onder bijen geliefde boom. ,,Ze hebben een soort van echo gemaakt; met behulp van sensoren wordt een beeld van de binnenkant van de boom opgebouwd", legt Brand uit.

De kleuren op de echo geven informatie over de kwaliteit van leven. Het blauwe stuk is helemaal hol. Paars is flink rot, terwijl groen licht aangetast is. Alleen het zwarte en het beige weefsel aan de rand is nog redelijk stevig. Brand: ,,We zijn met onze handen in een van de holtes gegaan en voelden alleen nog maar brokjes. Door de schimmel is het houtvezel daar volledig opgegeten, alleen het houtstof is over. Met een zware storm kan de robinia zó omvallen.”

Omwille van de veiligheid is besloten de beeldbepalende, naar schatting honderdjarige boom om te laten kappen. Eind februari of begin maart wordt hij gerooid. De gemeente zoekt naar een vervangend exemplaar en hoopt deze nog dit voorjaar te kunnen planten. ,,Het is doodzonde dat -ie weggaat, maar het kan niet anders”, zegt Brand.

De valse acacia maakt deel uit van de door het IVN uitgezette bomenwandeling. Volgens Brand heeft hij waarschijnlijk ooit deel uitgemaakt van de kloostertuin en is hij gespaard gebleven toen de wegen en woningen werden aangelegd. ,,We zullen in de nog resterende folders een aanvullende mededeling schuiven, want wandelaars moeten er toch een stuk voor om lopen. Uiteraard passen we de site ook aan.”

Volledig scherm Valse acacia in Aarle-Rxitel © IVN Laarbeek

