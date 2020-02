Beeldhouwer van het zuiden: ‘Als je mijn werken wil zien, hoef je maar op je fiets te stappen’

Toon Grassens is niet van de interviews. Nooit geweest ook. Niet dat hij niet graag over zijn werk vertelt, integendeel. ,,En natuurlijk ben ik er ook wel trots op, op alles wat ik heb gemaakt. Maar dat in de schijnwerpers staan, dat hoeft voor mij niet zo.” Maar nu hij al een jaar of tien is gestopt met werken, én omdat er binnenkort een lijvig boek over hem verschijnt van dorpsgenoot Simon van Wetten, wil de ‘beeldhouwer van het zuiden’ - zoals hij ook wel genoemd wordt - best eens met de krant in gesprek.



Hij ontvangt thuis in zijn woonkamer aan de rand van het Gemertse centrum, zo ongeveer op de plek waar zijn vader vroeger in de textielfabriek van Raymakers heeft gewerkt. Als arbeidersjongen was het allesbehalve vanzelfsprekend dat hij op de kunstacademie in Den Bosch zou belanden. Toch is dat precies wat er is gebeurd.