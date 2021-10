Beeldhouwers genieten van ‘het cadeautje dat de steen je geeft’

LIEROP - Ruim 120 beelden stonden afgelopen weekend te schitteren in de zon tijdens de beeldhouwtentoonstelling bij Lux et Terra in Lierop. Het landgoed, met als middelpunt de zonnetempel van Luciën van der Eerden, bood plaats aan de werken van dertig kunstenaars, met ieder hun eigen verhaal.

Het verhaal van Jan Harten begon twintig jaar geleden toen zijn moeder overleed. „Ik wilde zelf haar grafsteen maken, dus toen ging ik lesnemen in beeldhouwen.” Na een ‘beeldhouwpauze’ ging de Eindhovenaar in het Lieropse bosperceel aan het werk. „Dit is zo’n fijne plek om te zijn. Je voelt de natuur waarin je staat en de aanwezigheid van de tempel. Er heerst een harmonie met de andere beeldhouwers die hier werken.”

Zijn oog viel drie jaar geleden op een enorm, rechthoekig blok groen marmer van 2.500 kilo. Hij vormde de steen om in een stilistisch schip met dubbele voorsteven en mensfiguur liggend op het dek. „Het is een uitdaging die je aangaat. Als beeldhouwer denk je alles in de hand te hebben, maar het materiaal is weerbarstig. De steen zelf doet ook wat. Er brak een stuk af. Toen heb ik mijn ontwerp moeten aanpassen, maar ik denk dat het er juist beter op geworden is.”

Compleet naakt

Ook Anita Tuinhout uit Heeze heeft ervaring met de eigen wil van gesteente. Ze maakte een torso van marmer uit het Italiaanse Carrara, ook wel ‘de marmerhoofdstad van de wereld’ genoemd. „Eigenlijk wilde ik een soort Grieks beeld maken, deels naakt en deels met kleed, maar de steen brak, waardoor ik het moest veranderen in compleet naakt.” In de afrondende fase, tijdens het polijsten, ontdekte ze verticale, zwarte lijnen die precies over de helft van het vrouwenfiguur lopen. „Dat is een cadeautje dat de steen je geeft.”

Als beeldhouwer moet je er wel iets voor doen om die cadeautjes te krijgen. André Lagarde uit Ospel besteedt zo’n honderd uur aan een beeldhouwwerk. Vier van zijn werken staan op de expositie, waaronder ‘Tropical bird’. Met zijn zakdoek poetst hij de dauw van de oranjekleurige seleniet zodat de steen weer gaat glanzen. „Om die mooie glans te krijgen, moet je het steeds opnieuw polijsten, maar uiteindelijk word je beloond.”

Het kristal is doorzichtig. Zodra de zon erop schijnt, wijst de Ospelnaar erop. „Kijk! Nou komt ‘ie tot leven. Daar krijg je toch een warm gevoel van. Normaal staat ‘ie bij mij in de hal. Iedere ochtend geniet ik ervan.” Het vogeltje is dan ook niet te koop. „Sommige beelden verkoop ik, andere niet. Het zijn toch een soort kindjes van me, hè.”