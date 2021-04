Begrip voor hooikoortsklachten, maar Someren houdt voet bij stuk: Beuk die zonnepanelen in weg zit blijft staan

Ruim baan voor komst zonnepark in Mierlo

15 april MIERLO De weg ligt vrij voor de komst van het eerste grootschalige zonnepark in Geldrop-Mierlo. Als het goed is wekken over anderhalf jaar even ten oosten van Dierenrijk ruim veertigduizend zonnepanelen groene stroom op voor zo’n vierduizend huishoudens.