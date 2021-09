Behandeldienst van ORO is er nu voor iedereen met een hulpvraag

Het is een groot team met brede kennis en ervaring: het gaat om fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, seksuologen, orthopedagogen, ergotherapeuten en bewegingstherapeuten die al sinds jaar en dag cliënten van ORO helpen.

Quote Stel, er komen ouders met een driejarig kind dat nog steeds niet praat. Dat kan autisme zijn, maar door het stempel te geven weet je nog niet waaróm zij nog niet praat Eveline van Veghel , Directeur Lore Bij ORO vonden ze het eigenlijk jammer dat al die expertise binnenshuis bleef. Daarom krijgt de behandeldienst vanaf donderdag 9 september een eigen identiteit, met een eigen naam: Lore. Voortaan kunnen niet alleen verstandelijk gehandicapten, maar alle kwetsbare mensen van alle leeftijden bij dit vernieuwde centrum terecht.

,,Eigenlijk iedereen is welkom", licht directeur Eveline van Veghel toe. ,,We willen zoveel mogelijk af van de etiketjes. Natuurlijk, je hebt een diagnose nodig om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekering. Maar stel, er komen ouders met een driejarig kind dat nog steeds niet praat. Dat kan autisme zijn, maar door het stempel te geven weet je nog niet waaróm zij nog niet praat.”

Antwoord op veranderende vraag op de zorgmarkt

Quote Met de ORO-dienst waren we gewend om veel ambulant te zijn, wat soms nodig is, maar in de hulpverle­ning is het ook belangrijk dat behande­laars korte lijnen met elkaar hebben. Eveline van Veghel , directeur Lore Lore is volgens haar het antwoord op de veranderende vraag op de zorgmarkt. Cliënten moeten efficiënt worden geholpen, niet overal opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen of na behandeling bij de ene therapeut zelf moeten aankloppen bij de ander. De schotten tussen de verschillende disciplines in de hulpverlening moeten kortom verdwijnen.

,,Dat kan in mijn ogen eigenlijk alleen maar als je dat overal in doorvoert", zegt Van Veghel. En dus is ze met haar artsen en behandelaars afgelopen het voorjaar in 't Warant ingetrokken. ‘t Warant is het behandelcentrum op het terrein van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, waar ook GGZ Oost-Brabant voor geestelijke gezondheidszorg is gevestigd.

Samen broodje eten

Die bundeling van specialisten op één plek is een groot voordeel. Van Veghel: ,,Met de ORO-dienst waren we gewend om veel onderweg te zijn, wat soms nodig is. In de hulpverlening is het ook belangrijk dat behandelaars korte lijnen met elkaar hebben. Dat ze elkaar tegenkomen wanneer ze in de kantine een broodje eten of een praatje doen bij de koffieautomaat.”

,,We kunnen ook gebruikmaken van de kennis van de specialisten van GGZ of het ziekenhuis. Dat laatste is nu een kwestie van de straat oversteken. We werken ook samen met kleinschalige zorgboerderijen uit de regio, zoals Casamax in Ommel, waarbij Lore gespecialiseerde behandeling levert.”