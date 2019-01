Beheerder Noud van de Ven (83) van Schans in Milheeze nu toch maar ‘met pensioen’

‘Het is genoeg geweest. Ik ben 83 jaar, maar ik ga het zeker wel missen”, zegt Noud van de Ven over zijn vertrek als beheerder van multifunctioneel centrum De Schans in Milheeze. ,,Contacten met de mensen is altijd erg belangrijk voor mij. Ik heb dit werk ook altijd graag gedaan maar het is tijd om te stoppen, zodat ik meer tijd krijg om familiebezoekjes en verjaardagen te vieren samen mijn vrouw. En ik wil niet meer hoeven jagen en zeggen dat ‘ik nú naar huis ga want ik moet nog naar De Schans’.”