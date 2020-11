Beheerders kasteel Croy in Aarle-Rixtel: ‘We wonen hier op het mooiste plekje van heel Brabant’

'Groente­boer' Wim Rooijak­kers woonde al op Croy vóór het Aar­le-Rix­tel werd

14 augustus AARLE-RIXTEL - Het is bonentijd. Wim Rooijakkers (77) komt met een flinke emmer vol versgeplukte sperziebonen aangelopen uit zijn groentetuin achter de paardenwei en doet de schuurdeur van het slot. De 'winkel' is weer open. "Een uur geleden waren deze nog aan het groeien", wijst hij grijnzend naar de emmer in zijn hand.