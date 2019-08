‘Beieren maar dan anders’ bij Die Heise Bierfesten in Someren-Heide

Geheel nieuw is Die Heise Stube, in een gezellig en sfeervolle verrassingstent wordt alles op zijn kop gezet. ,,Bij binnenkomst vliegt de confetti je om de oren en is er een kermis van C-artiesten, foute schlagers, bingo's, karaoke en andere hilarische dingen op het podium”, zegt Hermans. Hij is enthousiast over Die Heise Stube. ,,Klein en ludiek, wij gaan daar graag in mee, elk half uur is er een nieuwe verrassing. Kleinschaliger is een trend die je in festivalland steeds meer ziet.”