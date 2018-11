Bejaard echtpaar wakker gemaakt door vier mannen bij woningoverval in Beek en Donk

Man gewond bij vermeende steekpar­tij in Gemert

9:25 GEMERT - In een huis aan de Oudestraat in Gemert is dinsdagmiddag iemand gevonden met een steekwond in zijn arm. Hoe hij daarin is gekomen is voor de politie nog een raadsel. Mogelijk is hij door iemand gestoken, maar er is niemand aangehouden.