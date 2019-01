‘Bejaarden leggen spoor aan in ‘t Eind’

Er moet een treinstation komen in het dorp, overbodig natuurlijk als er geen spoor ligt. Maar de Eindse bejaarden gaan die rails aanleggen, dan maar een tijdje niet jeu de boulen. Dat is de mening van cabaretgroep Niks Gewoon die de leefbaarheid in Someren-Eind besprak tijdens twee uitverkochte zanikavonden in De Einder.

Zij stelden ook voor om alle Eindse wegen eenrichtingsverkeer te maken; dat betekent dat veel mensen het dorp gaan verlaten en dat is weer goed voor de leefbaarheid. Het slot van dit vermakelijk onderdeel was de toespraak van de ‘burgemeester’, die besloot met: ,,Ik noem geen namen, want het is gevaarlijk om namen te noemen. Voor je het weet vergeet je iemand.”

De Einder Muzikanten, met Nicole van de Einde als nieuwe muzikale leider, opende de zanikavond van cv De Plattevonder met een veelbelovende opkomst. Later op de avond kregen zij de zaal helemaal plat met een eigen versie van het lied Houdoe van Wim Daniëls.

Door de afmelding van zaniker Bart van Houts, wegens familieomstandigheden, moest Peter van de Manakker als enige Eindse zaniker aan de bak. Vanaf het begin van zijn creatie als deelnemer aan de Elfstedentocht hing het publiek aan zijn lippen. Dat kwam mede door de opmerking dat het in Friesland zo koud was dat de melkboer de melk zonder flessen bij de klanten afleverde. Toen hij vlak voor de Finish de pijp aan Maarten wilde geven merkte hij op dat dit niet moeilijk was; ,,Want Maarten zwom mij net voorbij!”