Bekijk hier de beelden van de enorme brand in de Peel

Tijdelijke opvang asielzoe­kers goed verlopen in Heeze en Best

HEEZE/BEST - De vluchtelingen die drie weken in sporthallen in Best en Heeze zijn opgevangen, zijn woensdag naar Deurne gebracht. Vooraf maakten inwoners zich zorgen over de opvang. Maar op een enkele wanklank na, viel het allemaal reuze mee.

25 augustus