Belangrijk voor Bouwdorp Someren: hout, spijkers, kinderen én timper voor streuf

De meldkamer is het kloppend hart van het bouwdorp. ,,Hier kunnen de leiders terecht met hun vragen. Ook komen er wel eens kinderen binnen gehuild. Zij willen plotseling naar huis voordat het is afgelopen, in een soort van heimwee vragen ze naar mama. Die wordt dan door ons gebeld om haar kind te komen halen’’, zegt Wendy den Dekker van de leiding.

Zeven pannenkoeken op

Harrie Bakermans (83) is tijdens de eerste bouwdag gehuldigd, als ehbo’er bij het bouwdorp. ,,Het bouwdorp is aan de vijftigste editie bezig en ik heb ze allemaal meegemaakt. Ook de eerste keer toen er elke dag voor alle kinderen warm eten was en op woensdag pannenkoeken, er waren kinderen die er wel zeven opaten.’’

Jimmy is 6 jaar, hij heeft zijn hamer van oma gekregen. ,,In het begin van de dag heb ik er niet veel zin in, maar als ik even bezig ben dan vind ik het best leuk. Ik heb al heel veel planken getimmerd en een paar keer spijkers gehaald.’’

Quote Ik vind het fijn om iets terug te doen als vrijwilli­ger Karin Tomassen

De 4-jarige Niels heeft zich op de vingers geslagen met zijn hamer. ,,Ik heb niet gehuild, ‘grote jongens huilen niet’ zegt mama. Ik heb ook planken gehaald om te timmeren.’’

Karin Tomassen is de moeder van Niels én toezichthouder. ,,Ik vind het leuk om mijn zoontje zo bezig te zien, maar ik zie hem weinig omdat ik in het hele bouwdorp bezig ben. Ik vind het fijn om iets terug te doen als vrijwilliger.’’

Volgens Pieter Hurkmans, 67 jaar en ruim dertig jaar vrijwilliger, zijn de belangrijkste onderdelen van het bouwdorp hout, spijkers, kinderen en timper voor de streuf. ,,Én de jeugd van het voortgezet onderwijs die hier groepsleiding is. Zij zijn de toekomst van het bouwdorp in Someren.’’

68 junglehutten

,,Er wordt verschillend gestart met het bouwen van de 68 junglehutten. Er zijn groepsleiders die hebben als voorbereiding een heuse bouwtekening gemaakt. Weer anderen beginnen lukraak en die creëren vaak het mooiste bouwwerk.’’

Rode, groene en blauwe shirts

Marijn van Diepen is daar niet mee bezig, hij legt uit hoe de leiding in elkaar zit. ,,De groepsleiders dragen de rode shirts, zij worden aangestuurd door groepsleiders met een groen shirt en in de blauwe shirts lopen veldleiders rond om bij te springen waar nodig. Ik merk wel eens dat het niet klikt tussen de kinderen en de groepsleider. Na een paar gesprekken is de kou uit de lucht en hebben de kinderen weer volop energie om te timmeren met dezelfde groepsleider.’’

Quote Het afbreken heeft iets met opvoeden, de planken netjes sorteren en de spijkers verzamelen hoort er ook bij Pieter Hurkmans

Pieter vertelt over het afbreken van de bouwwerken. ,,De kinderen van de bovenbouw helpen, vaak onder protest, om de bouwwerken mee af te breken, sommigen met tranen in de ogen. Het afbreken heeft iets met opvoeden, de planken netjes sorteren en de spijkers verzamelen hoort ook bij deelname aan het bouwdorp. Als er die avond gefeest wordt, is er op het terrein geen spijker en stukje hout meer te zien. Alles opgeruimd en zo hoort het ook.’’

Bouwdorplied

Op het einde de dag zingt een gelegenheidsorkestje het bouwdorplied. Dat wordt besloten met een dankcouplet: ‘In de hutten zijn we veilig want ze zijn heel goed gebouwd. Met de hulp van iedereen hier, mensen met een hart van goud.’

Volledig scherm Bouwdorp Someren; kinderen bouwen hutten op een groot buitenterrein. © Sem Wijnhoven/DCI Media