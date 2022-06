Belastingen Gemert-Bakel niet omhoog: inwoners kunnen hand op de knip houden

Akkoord in Ge­mert-Ba­kel: nieuwe coalitie zonder VVD, mèt Lokale Realisten

Ten lange leste ook witte rook in het Gemert-Bakelse gemeenteraad, drie maanden na de verkiezingen. Er is nu ook in deze gemeente een nieuwe coalitie gevormd voor de komende vier bestuursjaren. CDA, Dorpspartij en de Lokale Realisten gaan deze periode samenwerken.

27 juni