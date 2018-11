Belg kan maar kort genieten van zijn vrijheid na strafzaak, zelfde dag weer aangehouden in Someren

Gewonde bij steekpar­tij in huis in Gemert

18:31 GEMERT - In een huis aan de Oudestraat in Gemert is dinsdagmiddag iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond en is behandeld door de ambulancediensten. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer ook mee naar het ziekenhuis moet.