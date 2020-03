Bellijn ‘Praatje met een maatje’ langer bereikbaar voor inwoners Asten en Someren

Welzijnsorganisatie Onis opende begin deze week een lijn die vier uur per dag bereikbaar was, van 10.00 tot 14.00 uur. Ouderen die bezoek van vrienden of familie misten, konden van maandag tot en met donderdag hun hart luchten bij een medewerker van Onis of een vrijwilliger. De lijn is sinds gisteren zeven dagen per week opengesteld, van 10.00 tot 20.00 uur.